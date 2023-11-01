Gazze'ye insani yardım taşıyan 59 TIR daha ulaştı

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kızılay ekiplerinin, dün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda, su, yardım malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan 59 TIR'ı Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı belirtildi.



TIR'lardan 4'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne gönderildiği, 55 TIR'ın ise Mısır Kızılayı'ndan Filistin Kızılayı'na teslim edildiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren TIR sayısının 217 olduğu ancak şu ana kadar yakıt girişine izin verilmediği kaydedildi.