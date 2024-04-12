Gazze'ye karadan yardımlar yeniden başladı



İsrail, bu ayın başında Erez Sınır Kapısı'nı yeniden açacağını açıklamıştı. Erez Sınır Kapısı, Hamas'a yönelik saldırıların başladığı ekim ayından bu yana kapalıydı.



Yoğun saldırısı altındaki Gazze’nin kuzeyine şubat ayından bu yana denizden ve havadan insani yardım gönderiliyordu.



ABD, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu birçok ülke Gazze'ye gıda ve insani yardım ulaştırmaya çalışıyordu.



Uluslarası kuruluşlar, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin