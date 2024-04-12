Gazze'ye karadan yardımlar yeniden başladı

İsrail ordusu, ilk yardım TIR'larının yeni açılan Erez kapısından Gazze'ye ulaştığını duyurdu.  Yardım TIR'ları Gazze'ye hareket etmeden önce Mısır'da denetlenirken, Erez Sınır Kapısı ekim ayından bu yana kapalı durumdaydı.

Gazze'ye karadan yardımlar yeniden başladı
İsrail ordusu gazetecilere saldırdı

İsrail ordusu gazetecilere saldırdı

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İsrail ordusu, yeni açılan Erez Sınır Kapısı'ndan geçen ilk yardım TIR'larının 'ye ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, TIR'ların perşembe günü Gazze'ye vardığı belirtildi.

İsrail, bölgedeki insani krizi hafifletmek için kuzey geçiş noktasında Erez Sınır Kapısı'nı yeniden kullanıma açtı.

Yardım kamyonlarının kuzeye doğru hareket etmeden önce Mısır sınırındaki Kerem Şalom geçiş noktasında denetlendiği belirtildi.

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İsrail, bu ayın başında Erez Sınır Kapısı'nı yeniden açacağını açıklamıştı. Erez Sınır Kapısı, Hamas'a yönelik saldırıların başladığı ekim ayından bu yana kapalıydı.

Yoğun saldırısı altındaki Gazze’nin kuzeyine şubat ayından bu yana denizden ve havadan insani yardım gönderiliyordu.

ABD, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu birçok ülke Gazze'ye gıda ve insani yardım ulaştırmaya çalışıyordu.

Uluslarası kuruluşlar, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

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