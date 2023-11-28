Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaşan Türk ekiplerinin Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını, bundan sonraki süreçte yaralı ve hasta Filistinlilere yerinde sağlık hizmeti verileceğini bildirdi.

Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
İsrail saldırılarının ardından Gazze (Reuters)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ye ulaşan ekiplerin sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini, yaralı ve hasta Filistin halkına yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK HEYETİ GAZZE'DE

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, El Ariş'te Mısır ve Filistin Sağlık Bakanları ile insani yardımları görüştü. 

Bu temasların ardından içinde Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de olduğu yeni bir teknik heyet görevlendirildi.

Türkiye bu heyet aracılığıyla 8 sahra hastanesi kurmaya yetecek ekipmanı Mısır’a gönderdi. 

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