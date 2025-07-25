Gazze'ye yardım filosu: Hanzala'yla iletişim kuruldu

İsrail'in katliam yaptığı abluka altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi ile kesilen iletişim yeniden kuruldu.

FFC'nin Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, yaklaşık 2 saat boyunca Hanzala ile iletişimin kesildiği ve gemi çevresinde dronların görüldüğü, bunun olası saldırı endişelerini artırdığı ifade edildi.



21 aktivistin bulunduğu gemiyle bağlantının yeniden sağlandığı belirtilen açıklamada, Hanzala'nın görevine devam ettiği ve Gazze'den yaklaşık 349 deniz mili uzaklıkta olduğu vurgulandı.



FFC'nin daha önceki açıklamasında "Hanzala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.



Hanzala gemisi, 20 Temmuz'da İtalya'nın Gallipoli Limanı'ndan yola çıkmıştı.