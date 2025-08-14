Gazze'yi işgal planında 100 bin yedek asker kararı

İsrail ordusunun, Gazze Şehri işgal için 80 bin ile 100 bin yedek asker çağırmayı planladığı bildirildi.



İsrail'in Yedioht Ahronot gazetesinin haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, İsrail'in salı gününden bu yana saldırılar düzenlediği Zeytun Mahallesi dahil, Gazze Şehrinin işgal kararına ilişkin saldırı planının "ana çerçevesini" onayladığı belirtildi.

İlerleyen günlerde, Gazze Şehri ve batısındaki yüksek binaları hedef alan saldırıların niteliği ve manevra yöntemlerinin yanı sıra Hamas'ın teçhiz ettiği iddia edilen gruplara karşı saldırılara ilişkin ek görüşmeler yapılacağı aktarıldı.



Haberde ayrıca işgalin, Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde 2026 yılına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ONAYI GENELKURMAY BAŞKANI VERDİ



İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgali planının "ana çerçevesini" dün onayladığı belirtilmişti.



Ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya gelen Zamir'in, toplantıda 12 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıları da ele aldığı ifade edilmişti.



TAM İŞGAL KARARI 8 AĞUSTOS'TA ALINDI



İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.



Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.



Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.



İşgalin önce Gazze Şehri'nde başlayacağı, saldırıların daha sonra orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

