Gazze'yi kum fırtınası vurdu
14.03.2026 23:17
Gazze'de etkili olan kum fırtınası çardı kentlerde olanlara zor anlar yaşatıyor.
İran savaşı manşetlere oturdu ama gündemin çok üst sıralarında kendine yer bulamasa da Gazze'de insani kriz ne yazık ki sürüyor. Bölgede etkili olan kum fırtınası Gazzelilerin hayatını daha da zorlaştırdı.
Soğuk, fırtına ve su baskınlarının ardından Gazze Şeridi'ni şimdi de kum fırtınası vurdu.
Fırtınayla birlikte tüm bölgeyi kaplayan toz ve kum bulutları, özellikle çadırlarda yaşayan aileleri doğrudan etkiledi. Solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar zor anlar yaşadı.
Kum fırtınası son iki gündür Han Yunus ve Gazze kentinde etkili oldu.
İsrail, İran savaşın sürerken bir yandan Gazze'yi vurmaya da devam ediyor. İran savaşının başlamasından bu yana şimdiye kadar 20'den fazla Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı Trump yönetiminin İran savaşına odaklanması nedeniyle Gazze barış planının sonraki aşamalarının uygulanmadığına dikkat çekti.