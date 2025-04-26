Gazze'yi teknoloji öldürüyor: Savaşı şekillendiren yapay zeka deneyleri

İsrail hükümeti, savaşta avantaj elde etmek için yeni yapay zeka araçları geliştirdi. Bu teknoloji deneyleri çoğu zaman bölge halkı üzerinde ölümcül etkilere yol açarak etik endişeleri beraberinde getirdi.



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik ağır bombardımanına devam ediyor.



2023 yılının sonlarında İsrail, 7 Ekim saldırılarını planlamaya yardım eden üst düzey Hamas komutanlarından İbrahim Biari'yi öldürme planlarına başladı. Ancak İsrail istihbaratı, Gazze'nin altındaki tünel ağında saklandığına inandıkları Biari'yi bulamadı.



YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENMİŞ YENİ TEKNOLOJİ



Amerikan gazetesi New York Times'a göre tam da bu yüzden İsrailli subaylar yapay zeka ile desteklenmiş yeni bir askeri teknolojiye yöneldi.



Teknoloji on yıl önce geliştirilmişti ancak savaşta kullanılmamıştı. Biari'yi bulma amacı, teknolojinin geliştirilmesinde yeni bir teşvik haline geldi.



İsrail'in Ulusal Güvenlik Ajansı'na eşdeğer olan 8200. Birimindeki mühendisler kısa sürede yapay zekayı sisteme entegre etti.



ARAMALARINI DİNLEYEREK KONUMUNU BULDULAR



Kısa bir süre sonra İsrail, Biari'nin aramalarını dinledi ve aramalarını yaptığı yerin yaklaşık konumunu veren yapay zeka aracını test etti.



Bu bilgiyi kullanarak İsrail, 31 Ekim 2023'te bölgeyi hedef alan hava saldırıları emri verdi ve Hamas yetkilisini bu şekilde öldürdü.



Londra merkezli bir çatışma gözlemcisi olan Airwars'a göre saldırıda 125'ten fazla sivil de öldü.



TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE SAVAŞ ALANI DA DEĞİŞİYOR



İsrail'in Gazze'deki savaşta daha önce görülmemiş düzeyde yapay zeka destekli askeri teknoloji kullanması gerçek bir dönüm noktasını temsil ediyor.



Ordu bu sistemleri o kadar hızlı test edip konuşlandırıyor ki savaş alanı sürekli dönüşüm geçiriyor. Savaşta dönüşüm ve değişim süreci gerçekleşirken verilen sivil kayıplar da göz ardı ediliyor.



YARALI YÜZLERİ EŞLEŞTİREN SİSTEM



İsrail son 18 ayda yapay zekayı yüz tanıma yazılımıyla birleştirerek kısmen gizlenmiş veya yaralı yüzleri gerçek kimliklerle eşleştirdi.



Ordu bu sırada potansiyel hava saldırısı hedeflerini belirlemek ve seçmek için de yapay zekaya yöneldi.



Oluşturulan Arapça bir yapay zeka modeli, kısa mesajları, sosyal medya paylaşımlarını ve diğer Arapça verileri tarayıp analiz ederek ordunun bu alanda güçlenmesini sağladı.



BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ORTAKLIK KURDULAR



Bu atılım 8200. Birim'deki askerlerle Google, Microsoft ve Meta gibi teknoloji şirketlerinde çalışan yedek askerler arasındaki bir ortaklık sayesinde gerçekleştirilebildi.



İsrail yapay zeka cephaneliğini geliştirmek için yarışırken, teknolojilerin konuşlandırılması çok sayıda yanlış tanımlamaya, tutuklamalara ve sivil ölümlerine yol açtı.



Avrupalı ​​ve Amerikalı savunma yetkilileri, hiçbir ülkenin gerçek zamanlı savaşlarda yapay zeka araçlarıyla deneyler yapma konusunda İsrail kadar aktif olmadığını ileri sürüyor.



Teknolojiler, ciddi etik soruları da gündeme getiriyor.