"Gece Cadıları": Nazi ordusunu karanlıkta vuran kadınlar

2. Dünya Savaşı’nın en sıra dışı kahramanlık hikayelerinden biri, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Tarihin Gizli Kahramanları adlı podcast serisinin yeni bölümünde ele alındı.

Söz konusu bölüm, Sovyetler Birliği’nde tamamı kadınlardan oluşan bir hava birliğine odaklanıyor: “Gece Cadıları.”

ALMAN HATLARINA GECE BOMBARDIMANLARI



Almanların “die Nacht Hexen” yani “Gece Cadıları” adını verdiği bu kadın pilotlar, savaş boyunca Alman hatlarına gece bombardımanları düzenledi.



Uçakları son derece basit, ahşap ve kumaştan yapılmış Po-2 model tarım uçaklarıydı. Bu uçaklar radar ve kızılötesi sistemlere yakalanmayacak kadar sessiz ve küçüktü.



Pilotlar, düşman hatlarına yaklaşırken motorlarını kapatıp süzülerek bombalarını bırakıyordu — bu da saldırılarını neredeyse görünmez kılıyordu.



HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN CESARET



Uçaklarında telsiz, paraşüt veya silah dahi bulunmayan bu pilotlar, öncelikli olarak bomba taşıyordu.



Bu eksiklikleri avantaja dönüştüren kadınlar, gece boyunca dört dakikada bir havalanarak hedefleri bombalıyor ve geri dönüyordu.



Almanlar, bu saldırıların doğaüstü güçlerle yapıldığına inanacak kadar etkilenmişti.



KADIN HAVA BİRLİKLERİ ÇAĞRISI



Gece Cadıları’na katılanlardan biri Polina Gelman ve onun çocukluk arkadaşı Galya Dokutovich’ti. Küçük yaşta uçmayı öğrenen bu iki kadın, 1941 yılında ünlü Sovyet pilot Marina Raskova’nın kadın hava birlikleri kurma çağrısına gönüllü olarak katıldı. 1943 yılında birlik, resmi olarak 46. Muhafızlar Gece Bombardıman Alayı adını aldı.



Ancak aynı yılın Temmuz ayında, Almanlar taktik değiştirerek uçaksavarlarını susturdu ve gece savaşçılarıyla saldırıya geçti. 31 Temmuz gecesi, Dokutovich ve yedi pilot arkadaşı bu saldırıda hayatını kaybetti. Bu gece, birlik tarihindeki en ağır kayıpların yaşandığı an olarak kayda geçti.



ZAFER GECESİNDE BİLE HAZIRDILAR



Savaşın sonuna kadar görevlerine sadık kalan kadınlar, 1945 yılının Mayıs ayında Müttefiklerin zafer ilan ettiği gece bile uçuşa hazır bekliyordu. Gelman ve arkadaşları, o anlarda bile görev bilinciyle hareket ediyordu.



Sadece düşmanla değil, aynı zamanda önyargılarla da savaşan Gece Cadıları, cesaretin ve fedakarlığın eşsiz bir örneği olarak tarihteki yerini koruyor.