Gece yarısı ortaya çıktı. Banksy’nin gizemli heykeli büyük ilgi gördü

Gizemli sokak sanatçısı Banksy , Londra ’nın merkezine gece yarısı yerleştirilen büyük bir heykel ile yeniden gündemde. Heykelde takım elbiseli bir adam, yüzünü tamamen kapatan dalgalı bir bayrakla yürürken tasvir ediliyor.

“KÖR MİLLİYETÇİLİK” YORUMU

Birçok gözlemci tarafından kör milliyetçiliğe eleştiri olarak yorumlanan eserde, figürün üzerinde durduğu kaidenin kenarından adım attığı görülüyor.

Heykel, 19'uncu yüzyıl İngiliz askeri ve sömürge figürlerinin heykellerinin bulunduğu bir noktada ortaya çıktı.

KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ

Sanatçının temsilcileri, BBC’ye yaptıkları açıklamada heykelin sabah erken saatlerde yerleştirildiğini bildirdi. Banksy ise Instagram hesabında hem eserin hem de kurulum sürecinin görüntülerini paylaştı.

Heykel kısa sürede meraklı kalabalıkları bölgeye çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından yerel yetkililer, eserin etrafına bariyer yerleştirdi.

SANAT DÜNYASINDAN İLK YORUMLAR

Londra merkezli sanat tüccarı Philip Mould, eserin bulunduğu alanla uyumuna dikkat çekerek, “Oranların mekana mükemmel şekilde oturduğunu düşünüyorum. Tartışma yaratan ve düşündüren sanat hoşuma gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Heykelin böylesine merkezi bir noktaya nasıl yerleştirildiği ve resmi izin alınıp alınmadığı netlik kazanmadı. Londra’da kamusal alana sanat eseri yerleştirmek için genellikle kapsamlı bir onay süreci gerekiyor.

BANKSY HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Banksy, “Girl With Balloon” ve “Flower Thrower” gibi eserleriyle tanınıyor. Kamusal alanlarda aniden ortaya çıkan çalışmaları ve kimliğinin bilinmemesi, sanatçının etrafındaki ilgiyi artırıyor.

Geçen ay Reuters, 2000 yılına ait bir polis raporuna dayanan araştırmasında Banksy’nin kimliğini tespit ettiğini öne sürdü. Haberde sanatçının Robin Gunningham olduğu ve “David Jones” adını kullandığı iddia edildi.

Ancak Banksy’nin avukatı Mark Stephens, bu bilgilerin doğruluğunu kabul etmediklerini belirtti. Reuters ise sanatçının kimliğine ilişkin kesin bir doğrulama yapılmadığını aktardı.