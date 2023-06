Geçen yıl 4 bine yakın kişi umuda yolculuk ederken öldü

Makalede, “Kuzey Afrika kara yollarında, özellikle de tehlikeli Sahra Çölü geçişi sırasında 203 ölüm kaydedilirken, Orta Doğu kara yollarında 825 ölüm daha meydana gelmiştir. Kuzey Afrika kara yollarında en fazla ölüm 117 ölümle Libya'da kaydedilirken, bu ülkeyi Cezayir (54), Fas (13), Tunus (10) ve Mısır (9) takip etmiştir.” denildi.



EN YÜKSEK CAN KAYBI DENİZ YOLUNDA



IOM, en yüksek can kayıplarının deniz yoluyla yapılan göçlerde meydana geldiğini belirtti.



Makalede, “Yunanistan ve İtalya'ya gitmek üzere Lübnan'dan yola çıkan teknelerle ilgili ölümcül olayların sayısı giderek artmaktadır. Bu girişimlerin ardından en az 174 ölüm kaydedilmiş olup, bu sayı geçen yıl Doğu Akdeniz rotasındaki toplam ölü sayısının neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Deniz rotalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 84 kadarının kimliği tespit edilememiş olup, çaresiz aileler cevap arayışına girmişlerdir.” denildi.



Makalede, 2022 boyunca Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan kara yoluyla göç etmeye çalışan 1028 göçmenin, deniz yoluyla göç etmeye çalışan 2 bin 761 göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.



YUNANİSTAN'DA CAN KAYBI



Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında dün alabora olan göçmen teknesinde 79 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.