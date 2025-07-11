"Geçit vermeyen" efsanevi kale, Dünya Mirası listesine giriyor

Hazar Denizi güneyinde, İran'ın Kazvin şehri sınırları içerisinde yer alan Alamut Kalesi, 2026'da UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hazırlanıyor.

Arkeolog ve Alamut Kazvin Alan Yönetim Müdürü Hamide Çubek, UNESCO denetçilerinin, eylül ayında yapacağı ziyarete işaret etti.

IRNA haber ajansına konuşan Çubek, ziyaretin Alamut Kalesi'nin dünya mirası olarak kaydedilmesi için saha değerlendirmesi yapmak amacıyla gerçekleştirileceğini belirten Çubek, bu sürecin 2026'da tamamlanacağını ifade etti.

Çubek, Alamut Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesi ile ilgili düzenlenen toplantının ardından verdiği demeçte, "Alamut Kalesi ve savunma surlarının dünya mirası olarak kaydedilmesi süreci 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nihayet geçen yılın aralık ayında dosya UNESCO'ya gönderildi ve onaylandı" dedi.



Çubek, ayrıca "Bu kapsamda, UNESCO uzmanları ve denetçileri, bu dosyanın dünya mirası listesine kaydedilmesi için saha değerlendirmesi yapmak amacıyla eylül ayında Alamut bölgesine gelecek, ancak resmi kayıt 2026'da gerçekleşecek" diye konuştu.



Alamut Kalesi, Kazvin ilinin kuzeyindeki Alamut Dağları bölgesinde yer alan tarihi kale komplekslerinden oluşuyor.

8 BİN 200 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Bu kalelerden en ünlüsü, yüksek ve "geçit vermeyen" bir kaya üzerinde inşa edilen Alamut Kalesi. Kale, Kazvin'in turistik cazibe merkezlerinden. Tarih ve arkeoloji meraklıları için önemli bir yer olarak biliniyor. Alamut kalesi'nin yüksekliği 8 bin 200 metre.



ALAMUT'UN HİKAYESİ

Elburz dağlarının eteklerindeki Alamut Kalesi, Deylem Kralı tarafından yaptırıldı. Dağların arasında ve kayaların üzerinde yer alan kale, yüzyıllar boyunca ele geçirilememesi ile ünlendi.

Fakat kalenin efsaneleşmesi yıllar sonra Hasan Sabbah’ın kontrolüne geçmesiyle gerçekleşti.

Haşhaşiler'in karargâhı hâline gelen kale, 1256 yılında, Hülâgû Han komutasındaki Moğol ordusu tarafından Haşhaşiler'i yok etmek amacıyla ele geçirildi ve kalede bulunan neredeyse tüm Haşhaşiler öldürüldü.