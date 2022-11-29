Gemi dümenindeki 3 sığınmacı 11 gün sonra fark edildi

İspanya sahil güvenlik ekipleri Nijerya’dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden üç sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların susuzluk çektiği belirtildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada "Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı" denildi.

Öte yandan açıklamada limana sevk edilenlerin tedavisinin başladığı ve Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.