Gemi enkazında hazine buldular: Altın külçe skandalı Fransa'ya sıçradı
Yağmalanan gemi enkazından çıkarılan altın külçeler, karaborsada satıldı.
80 yaşındaki ABD'li bir romancı ve kocası 18. yüzyıldan kalma bir gemi enkazından yağmalanan altın külçelerinin yasadışı satışı nedeniyle Fransa'da yargılanacak birkaç kişi arasında yer alıyor.
Eleonor “Gay” Courter ve 82 yaşındaki kocası Philip, külçelerin internet üzerinden satılmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Altınlar, Fransız bir dalgıç tarafından onlarca yıl önce çalınmıştı. Çift, yanlış bir şey yaptıklarına dair bilgileri olduğunu reddetti.
GEMİNİN ENKAZI İKİ YÜZYIL SONRA BULUNDU
The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Asya ile ticaret yapan bir Fransız gemisi olan Le Prince de Conty, 1746 kışında fırtınalı bir gecede Brittany kıyılarında battı. Geminin enkazı 2 yüzyıldan fazla bir süre sonra, 1974 yılında, Belle-Île-en-Mer adası yakınlarında 10 ile 15 metre suda yatarken keşfedildi.
Enkaz, 1975 yılında bir alan araştırması sırasında bir altın külçenin bulunmasının ardından yağmalandı. 1980'lerde arkeologlar, batığın içinde ve çevresinde 18. yüzyıldan kalma Çin porselenleri, çay kasalarının kalıntıları ve üç adet Çin altın külçesi keşfetti. Ancak 1985'teki şiddetli bir fırtına, gemi kalıntılarını dağıtarak resmi kazıları sona erdirdi.
FRANSA'YA İADE ETTİLER
2018 yılında Fransa'nın sualtı arkeolojisi bölüm başkanı Michel L'Hour, ABD'deki bir müzayede evinin internet sitesinde, beş altın külçenin şüpheli bir şekilde satıldığını fark etti. ABD'li yetkililere bunların Prince de Conty'den geldiğine inandığını söyledi ve onlar da hazineye el koyarak 2022 yılında Fransa'ya iade ettiler.
Müfettişler, satıcının Florida'da yaşayan bir yazar ve film yapımcısı olan Gay Courter olduğunu tespit etti. Courter, değerli metalin kendisine şimdi 78 yaşında olan Annette May Pesty ve şu anda hayatını kaybetmiş olan ortağı Gerard adlı iki Fransız arkadaşı tarafından verildiğini söyledi.
YAĞMACILIKTAN SUÇLU BULUNDULAR
Pesty, 1999 yılında Antiques Roadshow adlı TV dizisine altını Batı Afrika adası Cape Verde açıklarında dalış yaparken keşfettiğini söylemişti. Ancak müfettişler bunun olası olmadığını düşünmüş ve bunun yerine bir sualtı fotoğrafçısı olan kayınbiraderi Yves Gladu'ya odaklanmıştı.
1983 yılında görülen davada, beş kişi Prince de Conty'nin yağmalanması nedeniyle zimmete para geçirme ve çalıntı mal almaktan suçlu bulunmuştu. Gladu bunların arasında değildi.
40 DALIŞTA 16 KÜLÇE ÇIKARDI
2022'de gözaltına alınan Gladu, 1976 ve 1999 yılları arasında bölgede yaptığı yaklaşık 40 dalış sırasında gemiden 16 altın külçe çıkardığını itiraf etti. Bunların hepsini 2006 yılında İsviçre'de yaşayan emekli bir ordu mensubuna sattığını söyledi. Courter'lara herhangi bir altın verdiğini reddetti.
Müfettişler, yazar ve eşini 1980'lerden beri tanıdığını ve 2011'de Yunanistan'da, 2014'te Karayipler'de ve 2015'te Fransız Polinezyası'nda katamaranıyla tatile çıktıklarını tespit etti.
192 BİN DOLARA SATTILAR
Courter'ler 2022 yılında İngiltere'de gözaltına alınmış ve daha sonra ev hapsine konulmuştu. Fransız müfettişler toplamda en az 23 külçe altın bulundurdukları sonucuna vardı. İnternet üzerinden 18 külçeyi 192 bin dolardan fazla bir fiyata sattıkları tespit edildi.
Courters, anlaşmanın her zaman paranın Gladu'ya gitmesi yönünde olduğunu iddia etti.
ABD'li çiftin avukatı Gregory Levy, çiftin neye bulaştıklarına dair hiçbir fikirleri olmadığını söyledi. "Courter'lar son derece iyi insanlar oldukları için kabul ettiler. ABD'de altınla ilgili düzenlemeler Fransa'dakinden tamamen farklı olduğu için bir zarar görmediler" diyen Levy, çiftin satışlardan kar elde etmediğini sözlerine ekledi.
GEMİLERLE İLGİLİ ROMANLAR YAZDI
Gay Courter, bazıları denizcilik temalı olmak üzere çeşitli kurgu ve kurgu dışı kitaplar yazdı. Bunlardan biri, yolcu gemisinde geçen bir gerilim romanı, diğeri ise 2020'de Covid karantinası sırasında Japonya açıklarında bir okyanus gemisinde mahsur kalışının gerçek yaşam öyküsü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Altın
- Gemi
- Fransa