Gemi enkazında hazine buldular: Altın külçe skandalı Fransa'ya sıçradı

80 yaşındaki ABD'li bir romancı ve kocası 18. yüzyıldan kalma bir gemi enkazından yağmalanan altın külçelerinin yasadışı satışı nedeniyle Fransa'da yargılanacak birkaç kişi arasında yer alıyor.



Eleonor “Gay” Courter ve 82 yaşındaki kocası Philip, külçelerin internet üzerinden satılmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Altınlar, Fransız bir dalgıç tarafından onlarca yıl önce çalınmıştı. Çift, yanlış bir şey yaptıklarına dair bilgileri olduğunu reddetti.



GEMİNİN ENKAZI İKİ YÜZYIL SONRA BULUNDU



The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Asya ile ticaret yapan bir Fransız gemisi olan Le Prince de Conty, 1746 kışında fırtınalı bir gecede Brittany kıyılarında battı. Geminin enkazı 2 yüzyıldan fazla bir süre sonra, 1974 yılında, Belle-Île-en-Mer adası yakınlarında 10 ile 15 metre suda yatarken keşfedildi.



Enkaz, 1975 yılında bir alan araştırması sırasında bir altın külçenin bulunmasının ardından yağmalandı. 1980'lerde arkeologlar, batığın içinde ve çevresinde 18. yüzyıldan kalma Çin porselenleri, çay kasalarının kalıntıları ve üç adet Çin altın külçesi keşfetti. Ancak 1985'teki şiddetli bir fırtına, gemi kalıntılarını dağıtarak resmi kazıları sona erdirdi.



FRANSA'YA İADE ETTİLER

2018 yılında Fransa'nın sualtı arkeolojisi bölüm başkanı Michel L'Hour, ABD'deki bir müzayede evinin internet sitesinde, beş altın külçenin şüpheli bir şekilde satıldığını fark etti. ABD'li yetkililere bunların Prince de Conty'den geldiğine inandığını söyledi ve onlar da hazineye el koyarak 2022 yılında Fransa'ya iade ettiler.



Müfettişler, satıcının Florida'da yaşayan bir yazar ve film yapımcısı olan Gay Courter olduğunu tespit etti. Courter, değerli metalin kendisine şimdi 78 yaşında olan Annette May Pesty ve şu anda hayatını kaybetmiş olan ortağı Gerard adlı iki Fransız arkadaşı tarafından verildiğini söyledi.



YAĞMACILIKTAN SUÇLU BULUNDULAR



Pesty, 1999 yılında Antiques Roadshow adlı TV dizisine altını Batı Afrika adası Cape Verde açıklarında dalış yaparken keşfettiğini söylemişti. Ancak müfettişler bunun olası olmadığını düşünmüş ve bunun yerine bir sualtı fotoğrafçısı olan kayınbiraderi Yves Gladu'ya odaklanmıştı.



1983 yılında görülen davada, beş kişi Prince de Conty'nin yağmalanması nedeniyle zimmete para geçirme ve çalıntı mal almaktan suçlu bulunmuştu. Gladu bunların arasında değildi.

