Gemi köprüyü yerle bir etmişti: “90 saniyelik uyarı hayat kurtarabilirdi”

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’na (NTSB) göre, Maryland’de bir konteyner gemisinin çarpmasıyla çöken köprüde hayatını kaybeden altı işçi, zamanında uyarı yapılsaydı felaketten kurtulabilirdi.

Yetkililer, polis ekiplerinin köprü trafiğini kapatması yönünde bilgilendirildiği an ile köprünün çökmesi arasında tam 1 dakika 29 saniye geçtiğini açıkladı.

NTSB, aynı anda köprüde çalışan işçilerin de haberdar edilmesi halinde “çökmeyen bölgeye araçlarıyla ulaşabilecek zamanları olduğunu” bildirdi.

“GEVŞEK KABLO BAĞLANTISI” FELAKETE YOL AÇTI

26 Mart 2024’te Singapur bayraklı 984 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, yaşadığı elektrik arızaları nedeniyle kontrolünü kaybederek Francis Scott Key Köprüsüne çarpmış, köprü adeta “kağıt ev gibi” çökmüştü. Köprü üzerinde bulunan altı işçi nehre düşerek yaşamını yitirmişti.

Araştırma, kazanın “muhtemel nedeninin” gevşek bir sinyal kablosu bağlantısı nedeniyle gemide elektrik kesintisi yaşanması, bunun da geminin itki ve dümen gücünü kaybetmesine yol açması olduğunu ortaya koydu.

UYARI EKSİKLİĞİ CAN ALDI

NTSB’nin son raporuna göre, Maryland yetkilileri daha önce köprü için gerekli kırılganlık analizlerini yapmamıştı. Raporda, can kaybına katkıda bulunan unsurlardan birinin de “işçilerin köprüyü derhal tahliye etmesini sağlayacak etkili ve hızlı bir iletişim sisteminin bulunmaması” olduğu belirtildi.

ABD GENELİNDE RİSKLİ KÖPRÜ LİSTESİ YAYINLANDI

NTSB, okyanus geçişi yapan büyük gemilerle çarpışma halinde yıkılma riski bulunan yaklaşık bir düzine köprü tespit etti. Bu köprüler arasında, Washington’un doğusundaki Chesapeake Körfezi üzerindeki iki köprü, Philadelphia bölgesindeki iki köprü ve Louisiana’daki Mississippi Nehri üzerinde dört köprü bulunuyor.

Ayrıca, NTSB’nin daha önce “riskli” olarak işaretlediği 68 köprüden yaklaşık 30’u için kırılganlık değerlendirmeleri hala devam ediyor.

ONARIM MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKTI

Maryland yetkilileri, Francis Scott Key Köprüsü’nün yeniden inşasının maliyetinin 5 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve tamamlanma tarihinin 2028’den 2030’a sarktığını duyurdu.