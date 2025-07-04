Gemi tatili kabusa döndü: 62 yaşındaki kadın kayboldu

62 yaşındaki Marites Buenafe, Alaska'daki bir liman molası sırasında tek başına yaptığı doğa yürüyüşünde kayboldu.



İngiltere'de doktor olarak görev yapan Buenafe, ailesiyle birlikte Norwegian Bliss adlı lüks yolcu gemisinde tatildeydi.

YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIM DİYEREK ÇIKTI



1 Temmuz sabahı, gemi limandayken dağdaki teleferiğe bindikten sonra yürüyüş yapmayı planladığını ailesine söyledi.



Son olarak sabah 07:30 civarında, Mount Roberts Teleferiği'nin üst istasyonundaki güvenlik kameralarında görüldü. Ancak öğleden sonra geminin saat 13:30’daki kalkışına kadar dönmeyince kayıp olarak bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA OPERASYONU



Durumun fark edilmesi üzerine ailesi yetkililere haber verdi ve çok sayıda ekibin katıldığı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.



Operasyona Alaska Eyalet Polisi’nin yanı sıra Juneau Dağ Kurtarma, Juneau Polis Departmanı, ABD Sahil Güvenliği ve SEADOGS adlı arama köpekleri destek veriyor.



Ekipler bölgede hem yaya devriyeler hem de drone ve helikopter desteğiyle arama yapıyor. Ancak hava koşullarının kötü olması, havadan yapılan arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

YAŞLI KADIN YAŞIYOR OLABİLİR



Yetkililer, Buenafe'nin yaşadığına dair umutlarını koruduklarını belirtiyor.



Yaşlı kadının kaybolduğu bölhe, şehir merkezine yakın olmasına rağmen dik, yoğun ağaçlık ve dağlık bir arazi olduğundan tehlike oluşturabiliyor.



Bu nedenle yetkililer, yalnız yürüyüş yapılmaması, iletişim ekipmanı taşınması ve birine detaylı plan bırakılması konusunda uyarıda bulundu.

