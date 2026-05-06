Gemide virüs alarmı sürüyor. Türk yolcu son durumu anlattı
06.05.2026 05:28
Atlas Okyanusu'ndaki gemide 3 kişi yaşamını yitirdi, DSÖ devrede
Yolcularından üçünün Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği gemi seyrine devam ediyor. 7 kişinin hasta olduğu ifade edildi, hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderildi. İspanya, geminin Kanarya adalarına demirlemesine izin vereceğini açıkladı.
23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıktı.
Üç kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası yeni vakalar bulundu. Bir ambulans teknesi ve bir ambulans uçağı destek verdi, hastalar Güney Afrika'ya götürüldü.
Gemide bulunan Türk yolcu Emin Yoğurtçuoğlu, “Şu an kimse hasta değil, yeni vaka yok, karantinada değil. Gemide ilk ölen yolcunun hantadan öldüğü ispatlanmadı. Varyantının olup olmadığı ispatlanmadı.” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden de yapılan açıklamada, başka kimsede semptom görülmediği ifade edildi. Örgüt, ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor.
Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulandı.
KANARYA ADALARI'NA GİDİYOR
Gemi şu anda Güney Afrika açıklarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru seyir halinde. İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.
Kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs, insanlarda ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirici teması hantavirüsün insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.
HANTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.
Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.