Gemi karaya çıktı, ev sahibi duymadı: Bahçedeki "misafir" şaşkınlık yarattı

Norveç’te bir kişi, sabah uyandığında evinin bahçesinde 135 metre uzunluğunda bir kargo gemisi olduğunu gördü. Geminin teyet geçmesi sonucu ev bu durumdan zarar görmezken, Johan Helberg isimli adam yaşadığı şaşkınlığı İngiltere basınına anlattı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, olay, Trondheim yakınlarındaki Byneset’te yaşandı. Helberg, perşembe sabahı komşusunun evinin zilini çalmasıyla uyandı. Evinin penceresinden dışarı bakan adam, “NCL Salten” isimli geminin evinin hemen yakınlarında karaya çıktığını gördü. Orkanger’e doğru yol alan gemi, yerel saatle 05.00 sıralarında Trondheim fiyorduna girdikten sonra karaya çıkmıştı.



POLİS, OLAYI SORUŞTURUYOR



Helberg, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Pencereye gittim ve büyük bir gemi görünce büyük şaşkınlık yaşadım. Geminin tepesini görebilmem için boynumu eğmem gerekti.”



Güney Kıbrıs bandıralı gemide aralarında Norveç, Litvanya, Ukrayna ve Rusya vatandaşları da olmak üzere 16 mürettebat vardı. Geminin karaya çıkması sonucu herhangi bir yaralanma ya da petrol sızıntısı rapor edilmedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve bir şüpheliyi tespit etti.



Olayın yaşandığı evde 25 yıldır yaşadığını anlatan Helberg, “Gemiler normalde fiyorda girmek için sola ya da sağa döner. Bu ise evime çok yakındı” diye konuştu.



Polis sözcüsü Per Christian Stokke, NRK haber ajansına yaptığı açıklamada, bottaki bir kişinin şüpheli olarak tespit edildiğini söyledi. Polis, mürettebatı sorguladı ve teknik arıza ve insan hatası da dahil olmak üzere pek çok teori üzerinde çalışma yürüttü.



GEMİYİ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞARISIZ OLDU



North Sea Container Line (NCL) isimli gemicilik şirketi, gemideki bir kişinin şüpheli olarak tespit edildiğini ancak bunun rutin bir polis prosedürü olduğunu bildirdi.



NCL İcra Direktörü Bente Hetland, yaşanan olayın kasıtlı olduğuna inanmak için hiçbir sebep bulunmadığını söyledi. Hetland, “Bunun gibi olaylar yaşanmamlı; biz de sebepleri hakkında soruşturma başlattık. Yaralı olmadığı için içimiz rahatladı. Temel odak noktamız geminin yakınındaki insanlar ve mürettebatımız” dedi.



Gemiyi saplandığı yerden çıkarma çalışmalarının başarısız olması üzerine gemi perşembe günü itibarıyla halen bahçede bulunuyordu. Ekipler, gelgitin etkili olduğu akşam saatlerinde gemiyi almak için yeniden çalışma yapacak.