Gen tedavisiyle körlüğe çözüm: Biri Türk dört çocuk yeniden görmeye başladı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Moorfields Göz Hastanesi’nde uygulanan deneysel gen tedavisi, doğuştan ileri derecede görme engelli dört çocuğun hayatını değiştirdi

Deney aşamasındaki bir gen tedavisi ileri derecede görme engelli dört küçük çocuğa uygulandı ve büyük iyileşmeler kaydedildi.

Aralarında bir Türk çocuğun da bulunduğu bu çocuklar, doğum sonrası hızla ilerleyen nadir bir genetik hastalığa sahipti.

Tedavi öncesinde yalnızca karanlık ile aydınlığı ayırt edebilen çocuklar, tedavi sonrası "hayatlarını değiştirecek" görme yeteneği kazandı.



Doktorlar, tüm çocuklarda gözle görülür bir ilerleme tespit etti ve bazı çocukların resim çizmeye ve yazmaya başladığı kaydedildi.

Lancet tıp dergisinde yayımlanan bu çalışmanın, gen tedavisinin geleceği açısından umut verici sonuçlar doğurması bekleniyor.

Ayrıca, İngiltere'de 2020 yılından bu yana başka bir tür genetik körlük için de gen tedavisi uygulanmakta. Yeni çalışma, sorunlu bir genin yerine sağlıklı kopyalarının enjekte edilmesi temelinde ilerliyor.