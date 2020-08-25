Genç aktivist Greta okula döndü

Atlas Okyanusunu yelkenliyle aştı. Dünyanın dört bir yanını dolaştı. Küresel ısınmaya karşı insanları bilinçlendirmeye çalıştı.

Eğitimini yarım bırakarak kendini bu işlere adayan İsveçli aktivist Greta Thunberg, bir yıl aradan sonra yeniden okulun yolunu tuttu.

Thunberg, Twitter hesabından sırtında okul çantasıyla bisiklet üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını "Bir yıllık ara sona erdi. Niyahet tekrar okulda olmak harika" mesajıyla paylaştı.

17 yaşındaki İsveçli aktivist, Haziran 2019'da okuluna ara vermişti, son sınıf derslerine katılmak yerine küresel ısınmaya karşı başlattığı kampanyaya yoğunlaşmıştı.

Thunberg, okuldan uzak kaldığı sürede ününe ün kattı. İklim konferanslarına katıldı ve dünya liderleriyle bir araya geldi. Greta Thunberg, okula yeniden başlamadan önce geçen hafta Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Thunberg, küresel ısınmaya karşı liderlerin daha fazla adım atması çağrısıyla her cuma İsveç Parlamentosu önünde yaptığı gösterilerle dünyada tanınır hale geldi.

Dünyanın dört bir yanından öğrenciler, ondan esinlerek küresel ısınma karşıtı gösteriler düzenlemeye başladı.

Küresel ısınmaya karşı yürütülen kampanyaların simgesi haline gelen Thunberg, Amerikan Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.