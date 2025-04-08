Genç bilim insanının cesedi bavulda parçalanmış halde bulundu

Genç bilim insanının cesedinin yer aldığı bavulun, Karayipler'deki Santa Marta şehrine yakın bir dereye atılmış olduğu bildirildi. Polis, Alessandro Coatti'nin ellerine, ayaklarına ve başına ulaşıldığını, vücudunun diğer kısımlarının ise henüz bulunamadığını açıkladı.

BELEDİYE'DEN PARA ÖDÜLÜ

Santa Marta Belediye Başkanı Carlos Pinedo Cuello, cinayet faillerinin yakalanmasına yardım eden kişilere para ödülü verileceğini duyurdu. Cuello, ''Bu suç cezasız kalmayacak. Adalet sağlanana kadar katilleri arayacağız'' ifadelerini kullandı.