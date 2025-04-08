Genç bilim insanının cesedi bavulda parçalanmış halde bulundu

Londra'da görev yapan İtalyan asıllı bilim insanı Alessandro Coatti'nin cesedi, bir bavulun içinde parçalanmış halde bulundu.

Genç bilim insanının cesedi bavulda parçalanmış halde bulundu

Genç insanının cesedinin yer aldığı bavulun, Karayipler'deki Santa Marta şehrine yakın bir dereye atılmış olduğu bildirildi. Polis, Alessandro Coatti'nin ellerine, ayaklarına ve başına ulaşıldığını, vücudunun diğer kısımlarının ise henüz bulunamadığını açıkladı.

BELEDİYE'DEN PARA ÖDÜLÜ

Santa Marta Belediye Başkanı Carlos Pinedo Cuello, faillerinin yakalanmasına yardım eden kişilere para ödülü verileceğini duyurdu. Cuello, ''Bu suç cezasız kalmayacak. Adalet sağlanana kadar katilleri arayacağız'' ifadelerini kullandı.

Genç bilim insanının cesedi bavulda parçalanmış halde bulundu - 1 Santa Marta, Kolombiya

Bölgeye tatile geldiği tahmin edilen Alessandro Coatti'nin kimliği, vücudunda bulunan otel bilekliği sayesinde tespit edildi.

Alessandro Coatti'nin çalışmaları, özellikle hayvan hakları ve biyomedikal alandaki inovasyon konularına odaklanıyordu. 2017 yılından beri Kraliyet Biyoloji Derneği'nde çalışan genç insanının, daha önce University College London'da nörobilim alanında lisansüstü araştırmalar yaptığı belirlendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...