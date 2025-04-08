Genç bilim insanının cesedi bavulda parçalanmış halde bulundu
Londra'da görev yapan İtalyan asıllı bilim insanı Alessandro Coatti'nin cesedi, bir bavulun içinde parçalanmış halde bulundu.
Genç bilim insanının cesedinin yer aldığı bavulun, Karayipler'deki Santa Marta şehrine yakın bir dereye atılmış olduğu bildirildi. Polis, Alessandro Coatti'nin ellerine, ayaklarına ve başına ulaşıldığını, vücudunun diğer kısımlarının ise henüz bulunamadığını açıkladı.
BELEDİYE'DEN PARA ÖDÜLÜ
Santa Marta Belediye Başkanı Carlos Pinedo Cuello, cinayet faillerinin yakalanmasına yardım eden kişilere para ödülü verileceğini duyurdu. Cuello, ''Bu suç cezasız kalmayacak. Adalet sağlanana kadar katilleri arayacağız'' ifadelerini kullandı.
Bölgeye tatile geldiği tahmin edilen Alessandro Coatti'nin kimliği, vücudunda bulunan otel bilekliği sayesinde tespit edildi.
Alessandro Coatti'nin çalışmaları, özellikle hayvan hakları ve biyomedikal alandaki inovasyon konularına odaklanıyordu. 2017 yılından beri Kraliyet Biyoloji Derneği'nde çalışan genç bilim insanının, daha önce University College London'da nörobilim alanında lisansüstü araştırmalar yaptığı belirlendi.
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