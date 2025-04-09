Genç gazeteciyi boğarak öldürmüştü: ''Obez'' katilin son sözleri ortaya çıktı
25 yıl önce Miami'de bir gazeteciyi boğarak öldüren 48 yaşındaki Michael Tanzi, geçtiğimiz Salı günü Florida'da idam edildi. Aşırı yeme alışkanlığı nedeniyle ''obez'' olarak nitelendirilen katilin son sözleri, dikkat çekti.
2000 yılında Miami Herald gazetesi çalışanı Janet Acosta'yı kaçıran Michael Tanzi, genç kadını boğduktan sonra cesedini Florida'da bir adaya bırakmıştı.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Katilin avukatları, Michael Tanzi'nin obez olduğunu ve siyatik ağrıları nedeniyle enjeksiyon sırasında acı çekebileceğini belirterek, infazı durdurmaya çalıştı. Ancak Florida Yüksek Mahkemesi, bu itirazı reddetti.
Newsweek'in haberine göre cezaevi yetkilileri, Tanzi'nin son yemeğinin domuz pirzolası, pastırma, fırında patates, mısır, soda, dondurma ve bir çikolatadan oluştuğunu söyledi.
ÖZÜR DİLEDİ
Katilin son sözlerinde, yıllar önce öldürdüğü gazetecinin ailesine seslenerek ''Onlardan özür diliyorum'' dediği öğrenildi.
Tanzi'nin Acosta'yı bağladıktan sonra genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.
''TEKRAR NEFES ALABİLİYORUM''
Janet Acosta'nın kız kardeşi Julie Andrew, adaletin yerini bulmasından memnun olduğunu söyleyerek, "Kalbim hafifledi, tekrar nefes alabiliyorum'' ifadelerini kullandı.
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