Genç gazeteciyi boğarak öldürmüştü: ''Obez'' katilin son sözleri ortaya çıktı

2000 yılında Miami Herald gazetesi çalışanı Janet Acosta'yı kaçıran Michael Tanzi, genç kadını boğduktan sonra cesedini Florida'da bir adaya bırakmıştı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Katilin avukatları, Michael Tanzi'nin obez olduğunu ve siyatik ağrıları nedeniyle enjeksiyon sırasında acı çekebileceğini belirterek, infazı durdurmaya çalıştı. Ancak Florida Yüksek Mahkemesi, bu itirazı reddetti.