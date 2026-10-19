Gençler Ben-Gvir'i kürsüden indirdi

İsrail 'de 27 Ekim'de yapılacak seçim öncesi, iktidarda kalmak için ülkeyi savaşa sürüklemekten kaçınmadığı eleştirilerine muhatap olan Benyamin Netanyahu hükümetinin bakanları da protestolarla karşılaşıyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Tel Aviv Üniversitesi'nin seçim etkinliğinde soruları yanıtlamak için kürsüye çıktı. Ancak konuşmasına başlayamadan bir grup öğrenci, "burada faşizme yer yok" sloganları atmaya başladı.

“DEMOKRASİYE NE OLDU?” DİYE SORDU

Küçük bir grup, "Araplara ölüm" sloganlarıyla karşılık verdi. Ancak protestocu gençler güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen salondan çıkarılamadı. Oturdukları yerden slogan atmaya devam ettiler.

Tepkiler sürerken Ben-Gvir kalabalığa, "Demokrasiye ne oldu? Birdenbire, karşı taraftan bir ses yükselince onu duymak mı istemiyorsunuz?" diye sordu. Protestocuların, aynı etkinliğe katılan Arap liderleri ya da solcu Demokratları dinlediğini ancak kendisini susturmaya çalıştığını söyledi. Aşırı sağcı bakan, sloganlar durmayınca salonu terk etmek zorunda kaldı.