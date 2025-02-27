Gene Hackman kimdir? Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman neden öldü?
Gene Hackman'ın kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 5 kez Oscar ödülüne aday gösterilen ve 2 kez Oscar'ı kazanan Amerikalı ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu. Peki, Gene Hackman kimdir? Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman neden öldü?
Yabancı film sektörünün usta oyuncuları arasında yer alan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Gene Hackman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Gene Hackman kimdir? Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman neden öldü?
GENE HACKMAN KİMDİR?
Eugene Allen "Gene" Hackman, 30 Ocak 1930 yılında doğdu ve 26 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. İki Oscar ödüllü Amerikalı emekli oyuncudur.
1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood'da filmlerde yer almıştır. 5 kez oscar ödülüne aday gösterildi.
2004 yılında artık film çekmeyeceğini söyleyerek, oyunculuk kariyerini noktalamış ve o zamandan bugüne kitap yazmaya başlamıştır. The French Connection I ve II filmleriyle ünü artan Gene Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Converstaion başlıklı filminde de başarılı bir performans sergiledi.
Yönetmen Robert Benton'un 1998 tarihli Twiligt filminde Paul Newman ve James Garner gibi oyuncularla çalıştı. Yönetmen Clint Eastwood ile 1998 tarihli Mutlak Güç ve 1992 tarihli Affedilmeyen gibi başarılı filmleri oldu.
GENE HACKMAN VE EŞİ NEDEN ÖLDÜ?
Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza yaptığı açıklamada, 1991'den beri evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Yetkililer olayda cinayet şüphesi olmadığı söylerken usta aktör ve eşinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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