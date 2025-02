Yabancı film sektörünün usta oyuncuları arasında yer alan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Gene Hackman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Gene Hackman kimdir? Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman neden öldü?



GENE HACKMAN KİMDİR?



Eugene Allen "Gene" Hackman, 30 Ocak 1930 yılında doğdu ve 26 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. İki Oscar ödüllü Amerikalı emekli oyuncudur.



1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood'da filmlerde yer almıştır. 5 kez oscar ödülüne aday gösterildi.



2004 yılında artık film çekmeyeceğini söyleyerek, oyunculuk kariyerini noktalamış ve o zamandan bugüne kitap yazmaya başlamıştır. The French Connection I ve II filmleriyle ünü artan Gene Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Converstaion başlıklı filminde de başarılı bir performans sergiledi.



Yönetmen Robert Benton'un 1998 tarihli Twiligt filminde Paul Newman ve James Garner gibi oyuncularla çalıştı. Yönetmen Clint Eastwood ile 1998 tarihli Mutlak Güç ve 1992 tarihli Affedilmeyen gibi başarılı filmleri oldu.