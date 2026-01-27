Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
27.01.2026 16:46
Anadolu Ajansı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu
NTV - Haber Merkezi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Cooper ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabı X'ten görüşmeyi duyurdu.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.