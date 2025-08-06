Genelkurmay Başkanı, Netanyahu ile tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor

Soykırımın sürdüğü Gazze'nin tamamının işgali planını duyuran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ülke içinden tepkiler de büyüyor.



Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Başbakan arasında işgal planlarının ele alındığı toplantı sırasında sert tartışma yaşandığı bildirildi.



OĞLUNUN MESAJLARIN SORDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir'in Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planıyla ülkeyi bir tuzağa çektiğini söylediği aktarıldı.



Toplantı sırasında Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik "darbe girişimine öncülük ettiği" suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri "savaşın ortasında" neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.



İSTİFA ÇAĞRASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Genelkurmay Başkanı Zamir ayrıca Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği ve basına yansıyan "İşgal planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajına da sert tepki gösterdi.



"İSTİFA TEHDİTLERİNİ KABUL ETMİYORUM"

Başbakan Netanyahu ise Zamir'e "Basın karşısında istifa etmekle tehdit etmeyin. Planınızı kabul etmememiz halinde sürekli istifa tehditleri savurmanızı kabul etmiyorum. Oğlum 33 yaşında, yetişkin bir adam." ifadelerini kullandı.



Netanyahu "Ülkeyi tuzağa çektiği" yönündeki eleştiriye cevaben ise kabineye sunacağını söylediği planda iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Tartışma sırasında Zamir'in zaman zaman öfkelendiği belirtildi.