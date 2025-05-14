Genetik testler, 38 yıl hapis yatan adamın suçsuz olduğunu ortaya çıkardı

İngiltere'de 38 yılını hapiste geçiren 68 yaşındaki Peter Sullivan'ın cinayet mahkumiyeti yeni kanıtların incelenmesinin ardınan temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

Olay, İngiliz tarihinin en uzun soluklu hukuksuzluklarından biri olarak kayda geçti.

Peter Sullivan, 1987'de öldürülen 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall'ın cinayetiyle suçlanarak mahkum edilmişti.



VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sullivan'ın o sırada bir dart maçını kaybettikten sonra gün boyu çok içtiği ve Sindall'la karşılaşmadan hemen önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı iddia edilmişti.



Sindall'ın çiçekçi minibüsü pub vardiyasından eve dönerken bozulmuştu ve genç kadın benzin istasyonuna doğru yürürken cinsel saldırıya uğramış, dövülerek öldürülmüştü. Cesedi kısmen giyinik ve parçalanmış halde bırakılmıştı.



Sullivan ise masum olduğunu savunmuş ve avukatları daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için girişimde bulunmuştu.



Aradan geçen 38 yılda genetik teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde Sullivan'ın suçsuz olduğu kanıtlandı.

DNA'SI ÇIKMADI

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu'nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni testler, Sullivan'ın DNA'sının olay yerinden toplanıp saklanan örneklerde bulunmadığını ortaya koydu.

CCRC adına konuşan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine DNA analizinin, profilin "bilinmeyen erkeğe" işaret ettiğini söyledi.

Sullivan'ın serbest bırakılmasının ardından polis, Sindall'ın cinayetine ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. Ancak, ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar henüz herhangi bir eşleşme sağlamadı.