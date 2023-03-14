George Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci: Pişman değilim

Muntazar El-Zeydi, "Bu sahne, sıradan bir insanın tüm gücüne, zorbalığına, silahlarına, parasına, medyasına ve otoritesine karşın o kibirli insana "Hayır" diyebileceğinin kanıtıdır. Bush'un yanıldığının, bütün bir halkı katlettiğinin Irak, Afganistan, Lübnan, Suriye gibi ülkelerin ve tüm bölgenin kaderini değiştirdiğinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.



El zeydi, ABD'nin işgaliyle iktidara gelen ıraklı politikacıları yolsuzlukla suçluyor ve sözlerine şunları ekliyor, ''İşgalcilerle birlikte 20 yıl önce gelenler tüm başarısızlıklara ve yozlaşmaya karşın, hala iktidarda. ABD hepsinin sözde siyasetçi olduğunun bal gibi farkında.''



6 AY HAPİS YATTI



Bush'a ayakkabı fırlattıktan sonra gözaltına alınan ve 6 ay hapis yatan Muntazar El-Zeydi, serbest kaldıktan sonra Lübnan'a yerleşti.



2018'de seçimlerde milletvekili olabilmek için ülkesine geri döndü. Ancak seçimi kazanamadı.



El-Zeydi, yolsuzluklara karışan siyasetçilere karşı durmayı sürdüreceğini söylüyor.

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