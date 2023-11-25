George Floyd’u öldüren eski polis hapishanede bıçaklandı

2020'de Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırması sonucu "nefes alamıyorum" diyen siyahi ABD’li George Floyd, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Olaya ilişkin görüntüler ülke genelinde protestoların da fitilini ateşlemişti. Chauvin ise hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Floyd’un medeni haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chauvin’e 21 yıl daha hapis cezası verilmişti.



Chauvin'in benzer müdahaleleri daha önce başkalarına da yaptığı ortaya çıkmıştı.