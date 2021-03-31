George Floyd'u öldüren polisin davasında ölüm anını kaydeden tanık konuştu: Daha fazlasını yapamadığım için çok üzgünüm

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davası ikinci gününde devam ediyor.

Floyd'un öldürüldüğü o anları video ile çeken 18 yaşındaki tanık Darnella Frazier duruşmada konuştu. Frazier, yaşanan olay sırasında arkadaşlarıyla Cup Foods a kafeye doğru yürüdüklerini ve Floyd'un yüzündeki korkuyu gördüğünü, hayatı için yalvardığını duyduğunu ve ardından yaşananları kayda aldığını söyledi.

Bununla birlikte Frazier, Floyd'un hayatını kurtarmak için bir şey yapamadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, "Olay nedeniyle geceleri uyumakta hala güçlük çekiyorum. Floyd'un acı çektiğini ve 'Nefes alamıyorum' bağırışlarını duydum. Daha fazlasını yapamadığım için çok özür dilerim. Gözlerinize inanın, bu bir cinayet" ifadelerini kullandı.

Frazier, ayrıca Floyd'un korktuğu için annesine de seslendiğini ifade ederek, çevrede oluşan kalabalığın polis memurlarını tehdit ettiği yönündeki savunma ifadelerini de yalanladı.



AŞIRI DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ SAVUNMASI



Chauvin’ın savunma avukatları, duruşmadan önce yaptıkları açıklamada 46 yaşındaki Floyd'un aşırı dozdan öldüğünü iddia edeceklerini belirtti. 45 yaşındaki Chauvin, cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarını reddetti. Olay yerinde bulunan diğer üç polis Tou Thao, J Alexander Keung ve Thomas Lane’in ise daha sonra yargılanacağı duyuruldu.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI



46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.



Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş veABD başta olmak üzere, birçok ülkede protestolara yol açmıştı.



GEORGE FLOYD'UN KARDEŞİNDEN ADALET ÇAĞRISI