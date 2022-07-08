George Floyd'un katiline ikinci hapis cezası

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olarak, ülke çapında geniş çaplı protestoların fitilini ateşleyen eski polis Derek Chauvin'e 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Floyd’un nefessiz kalmasına ve ölümüne yol açan Derek Chauvin, daha önce 22,5 yıl hapis cezası almıştı.

Haberler - NTV Haber 08.07.2022 - 08:40

George Floyd'un katiline ikinci hapis cezası

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, Federal mahkemede görülen davada Hakim, eski polis memuru Floyd'u insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu buldu.

Chauvin, 245 ay hapis cezasına mahkum edildi. Chauvin ayrıca, federal cezaevine nakledilecek.

Davada söz alan George Floyd’un kardeşi, Chauvin’e ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

2020 yılı Mayıs ayında diziyle boğazına bastırarak George Floyd’un nefessiz kalmasına ve ölümüne yol açan Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezası almıştı.

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