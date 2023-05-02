George Floyd’un ölümüyle ilgili son ceza davası karara bağlandı

"DİĞER MEMURLARIN FLOYD'U İZLEDİĞİNİ VARSAYDI"



Thao'nun avukatları ise, Floyd'un uyuşturucu madde etkisi altına olduğu ve tepkilerinin zayıf olduğunu öne sürmüş, Thao'ya aldığı eğitim sırasında Floyd’a uygulanan gözaltı yönetimin bazı durumlarda uygulanabileceğinin öğretildiğini aktarmıştı. Thao'nun avukatları ayrıca, Thao’nun diğer üç memurun Floyd'un tıbbi ihtiyaçlarının farkında olduğuna inandığını ifade etmiş, "Kalabalık kontrolüyle uğraştığı için kontrolleri kendisi yapmadı. Thao haklı olarak diğer memurların Floyd'u izlediğini varsaydı, çünkü bu onların eğitim ve politika gereği görevleriydi" demişti.



THAO, OLAY SIRASINDA KALABALIĞI ENGELLEMİŞTİ



Floyd’un gözaltı sırasında Chauvin, Floyd'un boynuna dizi ile bastırmış, eski polis memurları J. Alexander Kueng ve Thomas Lane bacaklarını tutmuştu. Thao ise bölgedeki kalabalığı engellemişti.



FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ



Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde polis memuru Chauvin, 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamıştı. Olay yerindeki görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye polislere durmaları için yalvardığı kaydedilmişti. Hastaneye kaldırılan Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesi hem ülke gündeminde hem de dünyada protestolara neden olmuştu.



Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin ise olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış ve hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet suçlamalarıyla eyalet mahkemesi tarafından 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.



Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten federal mahkemede suçlu bulunan Keung ve Lane ise sırasıyla 2,5 ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Keung ve Lane eyalet düzeyindeki yargılanmalarında ise haklarındaki "ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etme" suçunu kabul etmişti. Keung, 3,5 yıl, Lane ise 3 yıl hapis cezası almıştı.

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