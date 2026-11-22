Satışı gerçekleştiren Richmond Auctions müzayede şirketinin açıklamasına göre açık artırmada satılan saç , ilk başta George Washington'ın 1799 yılındaki ölümünden hemen önce kendisini ağırlayan John Gadsby'ye aitti. Daha sonra yine Gadsby'nin soyundan bir kişi tarafından John K. Lattimer adlı bir koleksiyoncuya satılmıştı.



2021'DE ÜÇ TEL SAÇI 40 BİN DOLARA SATILDI



Dün yapılan açık artırmada 4 bin dolara satılan çerçeve içindeki bir tutam saçı kimin aldığı açıklanmazken, BBC'nin haberine göre, ölümüne yakın bir zamanda veya ölümünden sonra kendisinden alındığı tahmin edilen ve bir madalyon içinde saklanan üç tel saç 2021 yılında yaklaşık 40 bin dolara (2 milyon 21 bin TL) satıldı.



ÇERÇEVELETİP GENERAL WASHINGTON PORTRESİNİN ALTINA ASMIŞ



Richmond Auctions'ın internet sitesindeki bilgiye göre Washington'ı 1799'da bir akşam yemeğinde ağırlayan Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair 1928'de yaptığı bir açıklamada, büyükbabasının, "son günlerindeki dostluğu ve yakınlığı nedeniyle" Washington'ın saçına sahip olduğunu söyledi. McBlair, Gadsby'nin saçı çerçeveleterek Washington'daki evlerinde General Washington portresinin altına astırdığını belirtti.

George Washington'ın birkaç tutam saçın daha korunduğu; bunlardan en az 50'sinin şu anda müze olan eski konutu Mount Vernon'daki bir koleksiyonda saklandığı belirtiliyor.



İMZALI MEKTUBU 2021'DE 109 BİN 800 DOLARA ALICI BULMUŞTU



Washington'ın, Britanya'ya karşı savaşmak üzere Kıta Ordusu için asker istediği 1776 tarihli imzalı mektubu temmuz ayında 109 bin 800 dolara (yaklaşık 5 milyon 550 bin TL) satılmıştı.



Bağımsızlık Savaşı'nda başkomutan olarak Amerikan güçlerini Büyük Britanya İmparatorluğu'na karşı zafere taşıyan Washington, 30 Nisan 1789 ve 20 Ocak 1797 arasında iki dönem üst üste başkanlık yapmıştı.