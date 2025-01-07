"Gerçek bir felaket": Gazze hastanelerinde yakıt kalmadı

Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede faaliyette olan sağlık tesislerinin hiçbirinde yakıt stoku kalmadığı için “gerçek bir felaket” uyarısında bulundu.

Bakanlık, felaketin hastaneleri, oksijen istasyonlarını, ilaç buzdolaplarını ve kreşleri tehdit ettiğini bildirdi.



“[İsrail] işgali, yakıt kamyonları da dahil olmak üzere yardım konvoylarını kendi koruması altında hırsızlar ve haydutlarla dolu yollardan geçmeye zorluyor” diyen bakanlık, son yakıt sevkiyatının dün hastanelere giderken çalındığını da sözlerine ekledi.



Bakanlık, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve sağlık merkezlerindeki jeneratörleri çalıştıracak yakıtın sağlanması ve güvence altına alınması için ilgili tüm uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına acilen müdahale etmeleri çağrımızı yineliyoruz” dedi.

