Gerçek olabilir mi? Balina kanocuyu yuttu, sonra tükürdü

Genç bir kanocunun bir kambur balina tarafından yutulduğunu ve ardından tükürüldüğünü gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoya itirazlar da var.

Ancak internetteki yorumcular videonun dijital olarak değiştirilmiş olabileceğini öne sürmeye de başladı. Sosyal medyada "adamın sonradan eklendiğini" ileri süren yorumlar da var.



Eleştirenler, videoyu yavaşlatarak, balina su yüzüne çıkmadan önce kayığın bir karede nasıl tamamen kaybolduğunu gösteriyor.



Balina tarafından yutulduğunu ileri süren adam da, "Mavi ve beyaz bir şeyin yüzümün yakınından ve üstümden geçtiğini gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Bir sonraki dakika battım. Yendiğimi sandım." açıklamasını yaptı.