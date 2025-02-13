Gerçek olabilir mi? Balina kanocuyu yuttu, sonra tükürdü
Şili'nin güneyindeki Punta Arenas kenti açıklarındaki dalgalı sularda kano yapan birisi balina tarafından yutuldu. Kambur balina, kanocuyu sonra ağzından geri çıkardı.
Şili'nin güneyindeki Punta Arenas kenti açıklarındaki dalgalı sularda kanolu birisi balina tarafından yutuldu. Adrian Simancas isimli kanocu kürek çekerken balina birden ağzını açtı ve genç adamı içine çekti.
Videoyu Simancas'ın babası çekti ve daha sonra sosyal medyada yayınladı. Görüntülere göre Kambur Balina kanoyucu yutarken, acı içindeki baba oğlunun kayboluşunu izledi.
Genç bir kanocunun bir kambur balina tarafından yutulduğunu ve ardından tükürüldüğünü gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoya itirazlar da var.
Görüntülerde, Adrian Simancas'ın Şili'nin güneyindeki Punta Arenas kenti açıklarındaki dalgalı sularda kano yaparken kaybolduğu görülüyor.
Çekimden, devasa balinanın bir anda ortaya çıkıp kocaman ağzını açtıktan sonra 24 yaşındaki çocuğu ve şişme kanosunu yuttuğu anlaşılıyor.
Ancak internetteki yorumcular videonun dijital olarak değiştirilmiş olabileceğini öne sürmeye de başladı. Sosyal medyada "adamın sonradan eklendiğini" ileri süren yorumlar da var.
Eleştirenler, videoyu yavaşlatarak, balina su yüzüne çıkmadan önce kayığın bir karede nasıl tamamen kaybolduğunu gösteriyor.
Balina tarafından yutulduğunu ileri süren adam da, "Mavi ve beyaz bir şeyin yüzümün yakınından ve üstümden geçtiğini gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Bir sonraki dakika battım. Yendiğimi sandım." açıklamasını yaptı.
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