Gerçek ortaya çıktı: Elma sirkesi kilo verdirir mi?

Elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olabileceği öne sürülen söz konusu küçük klinik araştırma geçen yıl BMJ Nutrition, Prevention & Health dergisinde yayımlanmış ve sosyal medyada elma sirkesinin sağlık faydalarıyla ilgili iddialara dayanak olmuştu. Ancak dışarıdan gelen eleştiriler üzerine başlatılan incelemede, istatistiksel hatalar bulundu ve sonuçlar tekrarlanamadı. Bunun üzerine dergi çalışmayı resmen geri çekti.



"DÜRÜSTÇE YAPILMIŞ YANLIŞLAR"

Araştırmayı yürüten Lübnanlı ekip, hataların “dürüstçe yapılmış yanlışlar” olduğunu savunsa da, geri çekilme kararını kabul ettiklerini açıkladı.



Avustralyalı beslenme uzmanı Rosemary Stanton, çalışmanın iptal edilmesinden memnun olduğunu belirterek, “Gerçek olamayacak kadar iyi görünen iddialara şüpheyle yaklaşmalıyız” dedi. Stanton ayrıca elma sirkesinin potasyum, kalsiyum ya da magnezyum kaynağı olduğu yönündeki iddiaların da yanlış olduğunu vurguladı.



Stanton, sirkenin diş minesine zarar verebileceğini belirterek, kullananların mutlaka ağızlarını suyla çalkalaması gerektiğini söyledi.



SOSYAL MEDYADA YANILTICI İDDİALAR

Elma sirkesine dair iddialar, Netflix’in bu yıl yayımladığı Apple Cider Vinegar belgeseliyle birlikte de gündeme gelmiş, sosyal medyada bilimsel temeli olmayan sağlık vaatlerinin simgelerinden biri haline gelmişti.