Gerçekler 24 yıl sonra ortaya çıktı: 11 Eylül'de ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi

The Hill’in aktardığı bilgilere göre, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına gerçekleştirilen saldırıların ardından kayıpların kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

New York Baştabibi Dr. Jason Graham, DNA analizleri neticesinde Ryan Fitzgerald, Barbara Keating ve kimliği gizli tutulan bir kadının saldırıda yaşamını yitirenler arasında yer aldığını doğruladı.

Dr. Graham, “Hayatını kaybedenleri onurlandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullanırken, yetkililerin aile üyelerinden DNA örnekleri almak için iletişim kurmaya devam ettiğini vurguladı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “11 Eylül saldırılarında sevdiklerini yitirenlerin acısı yıllar geçse de devam ediyor. Ancak bugün, bu üç yeni kimlik tespitiyle ailelere bir nebze teselli sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Öte yandan, 11 Eylül saldırılarının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından açılan davaların büyük çoğunluğu halen sonuçlanmış değil. Saldırının arkasındaki birçok soru ise yanıt beklemeye devam ediyor.