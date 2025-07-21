"Gerçekler gizleniyor": 179 kişinin öldüğü faciada suçlu pilot mu?

Güney Kore'de geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapora mağdur aileleri tepki gösterdi.

Jeju Air uçağının karıştığı ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazada pilotun istemeyerek yanlış motoru kapattığı rapor edilmişti.

Aileler, suçun pilotun üzerine atılarak diğer faktörlerin gözardı edildiğini söylüyor.

181 kişilik Jeju Havayolları uçağı, Muan Havalimanı'na inerken bariyere çarparak alevler içinde kalmıştı. 2 kişinin kurtulduğu facia, Güney Kore'nin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

29 Aralık sabahı, Jeju Air'in 2216 numaralı uçuşunun pilotları, piste yaklaşırken bir kuş sürüsü çarpması bildirmiş ve acil durum çağrısı yapmıştı. Pilotlar daha sonra ters daha sonra ters yönden inmeye çalışmıştı. Video görüntüleri, uçağın iniş takımları açılmadan piste gövde üstü iniş yaptığını ve beton bir bariyere çarptığını gösteriyor.

SAĞDAKİ YERİNE SOLDAKİ MOTORU KAPATTI

Uçağın iki motoru, mart ayında analiz için Fransa'ya gönderildi. Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kaza Soruşturma Dairesi'nden hazırlanan son raporda pilotun, sağ motor yerine arıza yaşanmayan sol motoru kapattığı belirtildi. Sağ motor, kuş çarpması nedeniyle ciddi şekilde hasar almıştı.

BBC'nin aktardığına göre kurbanların aileleri, pistin sonundaki beton bariyerden raporda bahsedilmediğini, aslında bunun kazayı bu kadar yıkıcı hale getiren faktör olduğunu söylüyor.

Aileler, yaptıkları açıklamada, "Yaslı aileler şeffaf ve adil bir soruşturma istiyor" diyerek, müfettişleri yalnızca dikkatli ve tam bir incelemenin ardından basın toplantısı düzenlemesi çağrısı yaptı.