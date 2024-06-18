Gerilim artıyor: İsrailli generallerden Lübnan savaş planlarına onay

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

Gerilim artıyor: İsrailli generallerden Lübnan savaş planlarına onay

ve arasında gerginlik devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtildi.

Açıklamada generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı.

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