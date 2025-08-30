Gerilim tırmanıyor: Maduro, Trump'a meydan okudu

Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki gerilim, Güney Karayipler ve çevresindeki sularda giderek artan Amerikan askeri yığınağı nedeniyle tırmanışta.



Amerikalı yetkililere göre bu adımın nedeni Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etmek.



Venezuela ise tedirgin.



Venezuela lideri Nicolas Maduro, askerlerle gövde gösterisi yaptı, ABD'ye meydan okudu.



ÜNİFORMA GİYDİ



Devlet Başkanı Maduro, başkent Karakas’ın Macarao bölgesinde 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu’nun kapanış törenine katıldı.



Askeri üniforma ile mesaj veren Maduro, ülkesine yönelik olası bir askeri müdahaleye karşı net konuştu: "Ne yaptırımlar, ne ablukalar, ne psikolojik savaş, ne de kuşatma… başaramadılar, başarılı olamadılar,ve asla da olamayacaklar. Onların Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok."



LATİN AMERİKA'DA ALARM



Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da orduya Catatumbo bölgesindeki asker sayısını artırma emri verdi.

Petro Amacını “mafyanın gücünü mümkün olduğunca azaltmak” olarak açıkladı.



Maduro da konuşmasında Petro’ya teşekkür etti.



Kolombiya’nın bölgeye 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırması bekleniyor.



TRUMP YIĞINAK YAPTI



ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.



Bu kapsamda son olarak bölgeye bir denizaltı ile 7 savaş gemisi gönderildi.



Her ne kadar ABD Sahil Güvenlik ve Donanması düzenli olarak Güney Karayipler’de faaliyet gösterse de, son dönemdeki yığınak bölgede olağan konuşlandırmalardan çok daha büyük.



Bu arada Venezuela, ABD yığınağıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikayette bulundu.



Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada

ülkesinin hiç kimse için tehdit oluşturmadığını, bölgedeki asıl tehdidin Karayipler’deki ABD askeri ve nükleer silah varlığı olduğunu söyledi.