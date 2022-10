Gerilimi artıracak adım: ABD, Rum askerlerini eğitecek

ABD, 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından şimdi de Rum askerlerini eğitecek.

ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına dahil etti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve işbirliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İşbirliğimiz sürekli gelişecek'' dedi.



New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri işbirliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti.

''GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ''



Başvurunun kabulü sonrası Senato İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez eyaletteki 7 diğer Kongre üyesi ile beraber, Ulusal Muhafız Bürosu Stratejik Planlar ve Politika Direktörü Tümgeneral Randolph Staudenraus'a mektup yazdı. Bu mektupta başvuruyu güçlü bir şekilde desteklerini belirtti.

Mektupta, Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı programının, dünya çapında ABD Güvenlik işbirlikleri için önemli bir araç olduğunu, Ulusal Muhafız güçlerinin, dünya genelinde 85 ortaklığı ile 6 coğrafi bölgede bulunduğunun altı çizildi.

''ARNAVUTLUK'UN NATO ÜYESİ OLMASINDA ETKEN OLDU''



20 yıllık ortaklık ile New Jersey Ulusal Muhafız ordusunun Arnavutluk'ta görev yaptığını ve işbirliği sayesinde Arnavutluk'un NATO üyesi olunmasında etken olunduğu, New Jersey Ulusal Muhafız ordusunun ortaklık için Kıbrıs'ı da içerecek şekilde genişletmeye hazır olduğunu vurgulandı.



Mektupta ABD'nin Doğu Akdeniz'de güvenlik çabalarını da destekleyeceği eklendi ve "New Jersey'den Arnavutluk’a rutin olarak KC-135 ve C-32'lerin uçuşu gerçekleşiyor. Arnavutluk’tan da Güney Kıbrıs’a ekstra bir buçuk saatte uçuş gerçekleştirilebilir" denildi.



New Jersey Ulusal Muhafızları'nın, müttefikleri eğitme ve güçlendirmede kararlı olduğunun altı çizilmişti.



ABD Ordusu altında özel bir birlik olan kara ve hava Ulusal Muhafız Birlikleri, hem federal hem de eyaletler düzeyinde göreve çağırılabiliyor.



Yaklaşık 450 bin civarında olan Ulusal Muhafız askerlerinin eğitimlerini, eğitimini ve rütbe atamasını eyalet yönetimleri yapıyor. Birliklerin bütçesini federal hükümet belirliyor. Eyalet valileri, afetler ve kamu güvenliği için, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor.



Aynı şekilde Başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında Ulusa Muhafızları kullanabilir. Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin çoğu, yarı zamanlı olarak görev yapıyor. Bu askerler aktif görevde olmadıkları zaman, yıl içinde iki hafta süren ve ayda bir hafta sonu yapılan kamplarda askeri eğitim görüyor.



Ulusal Muhafız birlikleri daha önceden Irak, Afganistan'da görev almış hatta Ukraynalı askerlere eğitim vermişlerdi.