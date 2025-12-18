Gerilimi artıracak iddia. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan Akdeniz planı

İsrail ve Yunan medyasında yer alan haberlere göre İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz'deki gücünü önlemek ve stratejik iş birliği amacıyla Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri güç oluşturma planını düşünüyor.



Yunan TA NEA Gazetesi, Atina, Tel Aviv ve Lefkoşa yönetimlerinin bölgedeki kritik enerji altyapısını "düşman ülkelerden" korumak için askeri iş birliğine hazırlandığını duyurdu.



Plana göre İsrail ve Yunanistan bin, Kıbrıs Rum Yönetimi ise beş yüz asker gönderecek. Hava, kara ve Deniz unsurlarından oluşan Tugay seviyesindeki gücün Yunan Rodos ve Kerpe adalarında konuşlanacağı ileri sürüldü.



Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'de de faaliyet gösterecek gücün boru hatları ve sualtı elektrik kablolarını koruyacağı aktarıldı.



Yunan ve İsrail medyası planın Atina yönetiminin Türkiye'nin Akdeniz'deki artan askeri gücünden duyduğu endişe sebebiyle ortaya konulduğunu yazdı.