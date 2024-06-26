Gezegen katili asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

Daily Mail'de yer alan habere göre yaklaşık Everest Dağı büyüklüğündeki 2011 UL21 adlı uzay taşı, 125 yıl içinde gezegenimizin yakınından geçecek en büyük "potansiyel tehlikeli" asteroitlerden biri olacak.
2011 UL21'in 27 Haziran'da Dünya'ya dört milyon mil yaklaşması bekleniyor, bu da son 110 yıldaki en büyük yaklaşması olacak. Asteroid Güneş'in etrafında yaklaşık bin 130 günde bir dönüyor.
Ancak gökyüzü gözlemcileri uzay taşını iyi bir teleskopla, özellikle de en parlak olacağı 28 ve 29 Haziran tarihlerinde tespit edebilecek.
Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan duyuruda, bu asteroidin bilinen tüm Dünya'ya yakın cisimlerin yüzde 99'undan daha büyük olduğu belirtildi.
2011'DE BELGELENDİ
Asteroit avcıları 27 binden fazla gizli uzay taşı tespit etti ve bazıları Dünya'nın "tehlikeli derecede" yakınından geçiyor.
Açıklamada, "Ancak Dünya'ya o kadar da yaklaşmayacak. En yakın olduğu 27 Haziran tarihinde Ay'ın 17 katından daha uzakta olacak" denildi.
Asteroid 2089 yılında gezegenimizin 1,7 milyon mil yakınına geldiğinde Dünya'ya geri dönecek.
2011 UL21, Arizona'da bulunan bir dizi teleskoptan oluşan Catalina Sky Survey projesi tarafından 17 Ekim 2011 tarihinde belgelendi.
Asteroidin çapının 7 bin 500 fitten fazla olduğu tahmin ediliyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YARATACAK KADAR ENKAZ ÜRETEBİLİR
SETI Enstitüsü, "2011 UL21 oldukça büyük ve Apollo asteroitleri kategorisine giriyor" diye belirtti ve şunları ekledi:
"Adını destansı yolculuklarıyla tanınan Yunan tanrısı Apollo'dan alan bu asteroitler, 2011 UL21 gibi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar çeşitli boyutlarda olabilir.
Daha da önemlisi, Apollo asteroitleri, Güneş etrafındaki yörüngeleri Dünya'nınkinden daha büyük olmasına rağmen, Dünya'nın yörüngesini geçerek yakınlaşır ve kişiselleşir."
Gökbilimciler aylardır 2011 UL21'i yakından izliyor ve Dünya insanlarının güvende olduğundan emin olmak için yolunu takip ediyor.
LiveScience'ın haberine göre 2011 UL21 aynı zamanda kıtasal ölçekte hasar verebilecek ve çarpma anında önemli iklim değişikliklerini tetikleyecek kadar enkaz üretebilecek bir asteroit olarak tanımlanan "gezegen katil" olarak da kategorize ediliyor.
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