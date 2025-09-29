Gezegen sağlık raporu yayınlandı: "Dünya yoğun bakımda yatardı"

Alman bilim insanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü, 2025 yılı Gezegen Sağlık Kontrolü raporu yayımladı.



Raporu hazırlayanlardan Boris Sakschewski, dünyanın halini "Vücutta iltihap, kolesterol, karaciğer ve akciğer fonksiyonlarında bozulma gibi birden çok riskli durumun biraraya gelmesine" benzetti.

GEZEGENSEL SINIRLAR ÖLÇÜTÜ BELİRLENDİ



Dünya'nın durumunu tespit edebilmek için bilim insanları 2009'da "gezegensel sınırlar" ölçütünü belirlemişti.



Alman yayın kuruluşu Deutche Welle'nin haberine göre bu ekolojik sınırların aşılması, Dünya üzerinde yaşamın sürmesini sağlayan sistemin tehlikeye gireceği anlamına geliyor.

DOKUZ SINIR TANIMLANIYOR



Araştırmacılar dokuz sınır tanımlıyor: Biyosfer, biyojeokimyasal döngüler, yeni maddeler, iklim değişikliği, tatlı su, arazi kullanımı, okyanus asitlenmesi, hava kirliliği ve ozon tabakası.



2009'da üç sınır aşılırken, 2015'te bu sayı dörde, 2023'te altıya yükseldi. Bugün ise dokuz sınırdan yedisi aşılmış durumda.

GÜVENLİ SINIRLARIN ÇOK ÖTESİNDE



Türlerin yok oluş hızı ve doğal ekosistem kaybının, yaşam için gerekli güvenli sınırların çok ötesine geçtiğine dikkat çekiliyor.



Son yüz yıl içinde büyük ölçekli hayvancılık, sentetik gübreler ve sanayi ile ulaşımda yakıt kullanımı nedeniyle doğada azot miktarı iki katına çıktı.



Dünya için dokuz sınırından ikisi hala yeşil bölgede bulunuyor. Hava kirliliğinin azalmaya devam ettiğine ve ozon tabakasının yavaş ama kararlı bir şekilde onarıldığına dikkat çekiliyor.

