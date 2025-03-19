Gezegenimizde tehlike çanları çalıyor: 800 bin yılın en yüksek seviyesi ölçüldü

Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun 800 bin yılın en yüksek noktasında olduğunu ortaya koyan Birleşmiş Milletler (BM) araştırmasına göre, 2024 yılı muhtemelen kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçecek.

Geçtiğimiz yılın, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerine çıkan ilk yıl olması bekleniyor.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, iklimle ilgili yıllık değerlendirmesinde, insan kaynaklı iklim değişikliği belirtilerinin geçen yıl yeni zirvelere ulaştığını, rekor sera gazı seviyelerinin (El Nino hava fenomeni ve diğer faktörlerle birlikte) rekor sıcaklığa neden olduğunu bildirdi.



“Gezegenimiz daha fazla tehlike sinyali veriyor” diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerini iklim eylemlerini hızlandırmaya çağırdı.



Guterres'in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan ikinci kez çekmek de dahil olmak üzere çevre politikalarına yönelik kapsamlı bir saldırı başlatmasının ardından geldi.



Üye ülkelerden ve ortak kuruluşlardan elde edilen verileri bir araya getiren araştırmaya göre, küresel ortalama yüzey sıcaklığı 1850-1900 seviyesinin 1.55 derece üzerinde gerçekleşti.

Her iki yönde de 0.13 derecelik bir belirsizlik marjı ile geçen yıl 175 yıllık gözlemsel kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.