Gıda fiyatları daha da artabilir

Ukayna savaşı sonrası dünyada gıda fiyatları hızla arttı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti, enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda, gıda fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 07.06.2022 - 07:54

Gıda fiyatları daha da artabilir

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Enerji fiyatlarındaki artış, gıdada daha yüksek fiyat baskısı yaratıyor.

ve Tarım Örgütü Başekonomisti Maximo Torero gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Gazetesi'ne konuşan Torero, yüksek gıda fiyatlarının tüketici üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Torero, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesinin gıda fiyatlarını daha yukarı çekmeye devam edeceğini dile getirdi.

Torero'ya göre, savaşın gıda piyasaları üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkileri var.

Buğday, mısır ve ayçiçek yağı arzının azalması doğrudan etkiler olarak öne çıkarken, doğalgaz, ham petrol, gübre ve nakliye maliyetlerini artırması ise savaşın dolaylı etkileri oldu.

Maximo Torero Maximo Torero

Bazı ülkeler, iç tüketime yetmeyeceği endişesiyle çeşitli ürünlerde ihracat kısıtlamalarına başvurdu.

Bu durum düşük gelirli ve net gıda ithalatçısı ülkeleri zor durumda bıraktı.

Torero yapılan bazı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Gıda ve Tarım Örgütü, fiyat artışlarından en çok etkilenen ülkelerin maliyetlerle başa çıkmasına yardımcı olmak için bir Gıda İthalatı Finansman İmkanı oluşturulmasını önerdi.

Bu finansman ile ithalatçı ülkelerin gıda erişimini kolaylaştırmak hedefleniyor.

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