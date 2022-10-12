Gıda israfına yeni önlem: Markette sebze yetiştiriciliği

Mısır'da sebze ve yeşilliklerin markette yetiştirildiği bir proje hayata geçirildi. Projeyle gıda israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gıda israfına yeni önlem: Markette sebze yetiştiriciliği

Mısır'da sebze ve yeşilliklerin markette yetiştirildiği bir proje hayata geçirildi.

Sistem, geleneksel tarıma göre yüzde 90 daha az su kullanılmasını sağlıyor, sebze ve yeşilliklerin bozulmasını da engelleyerek ısrafının azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Sistem, sebzelerin taşınmasına gerek kalmadığı için karbon salımının azaltılmasını da en aza indiriyor.

Böyleyce, sebzelerin paketlenerek marketlere sevkedilmesine gerek kalmadığı için plastik kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Projenin genişletilmesi ve başka marketlerde de kullanılmaya başlanması için çalışmalar sürüyor.

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