Gine'de askeri yönetim 2025'e kadar görevde kalacak

Başbakan Amadou Oury Bah, Fransız medyasına yaptığı açıklamada ülkede hala ekonomik açıdan bazı zorlukların aşılamadığını, zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.



Bah, bunun için yönetimin sivillere ancak 2025 itibarıyla devredileceğinin altını çizerek, nüfus sayımının tamamlanması ve seçmen kütüklerinin oluşturulması için vakit gerektiğini vurguladı.



Yarbay Mamadi Doumbouya, 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetime el koymuştu.



Doumbouya yönetimindeki askeri hükümet, protestoları yasaklamış ve bazı televizyon ve radyo kanallarının yayınını kesmişti.



Son olarak 19 Şubat'ta Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümet, gerekçe göstermeksizin feshedilmiş, hükümet üyelerinin mal varlıkları dondurulmuş, pasaportlarına el konulmuştu.



Doumbouya, demokratik seçimlerin 2024 sonuna kadar yapılacağı taahhüdünde bulunuyordu.