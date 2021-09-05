Gine'de darbe girişimi: Askerler darbe açıklama yaptı, Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.



Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

DOUMBOUYA: YÖNETİME EL KOYDUK



Yerel basında, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. Devlet televizyonunda konuşan Doumbouya ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın ve hükümetin feshedildiğini, sınırların kapatıldığını duyurdu. Bir diğer videoda ise ev hapsinde olduğu iddia edilen Conde, askerlerle beraber bir odada görüntülendi. Aynı dakikalarda Gine Savunma Bakanlığı ise saldırganların püskürtüldüğünü açıkladı.



SAVUNMA BAKANLIĞI DARBE İDDİALARINI REDDETTİ



Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, isyancı güçler tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik bir saldırının bastırıldığı duyurularak, "Sadık ve cumhuriyetçi güvenlik güçleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanlığı muhafızları tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubu püskürttü. Düzen ve barışı sağlamak için güvenlik ve tarama operasyonları devam ediyor” denildi.



CONDE’NİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI



Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Conde’nin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, Conde’nin günlük kıyafetler içinde olduğu ve etrafında silahlı askerlerin olduğu görüldü.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK TARTIŞMALARI



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.



83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

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