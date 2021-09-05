Gine'de darbe girişimi: Darbeci askerler yönetime el koyduklarını açıkladı

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.



Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

DOUMBOUYA: YÖNETİME EL KOYDUK



Yerel basında, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. Devlet televizyonunda konuşan Doumbouya ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın ve hükümetin feshedildiğini, sınırların kapatıldığını duyurdu. Bir diğer videoda ise ev hapsinde olduğu iddia edilen Conde, askerlerle beraber bir odada görüntülendi. Aynı dakikalarda Gine Savunma Bakanlığı ise saldırganların püskürtüldüğünü açıkladı.



ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK TARTIŞMALARI



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.



83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

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