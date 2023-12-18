Gine'de yakıt deposunda patlama: 8 ölü, 84 yaralı

Hükümetten yapılan açıklamada, Konakri limanı yakınında bulunan bir yakıt deposunda pazarı pazartesiye bağlayan gece patlama meydana geldiği duyuruldu.



Patlamanın şehir merkezinde meydana gelmesi nedeniyle Konakri'deki okullarda eğitime ara verildi, kamu ve özel sektör çalışanları evden çalışmaya davet edildi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı.



Patlamada nedeniyle bölgedeki çok sayıda evin hasar gördüğü ve yüzlerce kişinin bölgeyi terk ettiği aktarıldı.

